Partystimmung auf drei Etagen

Für die „Party No. 5“ , die am Samstag, 16. November, im Steigenberger Hotel „Thüringer Hof“ in Eisenach stattfindet, gibt es noch Karten. Das teilt Veranstalter Arne Setzepfandt mit. Die Nacht sei eine der größten Veranstaltungen dieser Art in Eisenach: Livebands, Shows, DJs sowie die Casinothek sorgen auf drei Ebenen des Hotels am Karlsplatz 11 für kurzweiliges Partyvergnügen. Themen-Bars und Food-Stationen machen diese Partynacht zudem zu einem kulinarischen Vergnügen, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Die Band Floyd Pepper und The Swing Club spielen Swing, Rock, Funk, Reggae und Rock’n’Roll. Hits der vergangenen Jahre und der aktuellen Charts hat die Coverband Radionation aus Leipzig im Repertoire. Mit dabei auch die King Kamehameha Clubband – nach eigenem Bekunden die beste Partyband Deutschlands.

Tickets für 45 Euro online unter www.partyfive.de oder direkt bei Setzepfandt, Kleine Löbergasse 4, in Eisenach