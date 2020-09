Patenschaft wird fachlich und touristisch mit Leben gefüllt

15 Experten aus dem Patenforstamt in der Schweiz statteten dem Forstamt Marksuhl und Eisenach einen Besuch ab. Ein Erfahrungsaustausch im Wald gehört dazu.

Die Beziehung zum Forstamt im schweizerischen St. Gallen hat Forstamtsleiter Ansgar Pape von seinem Vorgänger geerbt. Hilmar Brack hatte die Kontakte zu den Schweizer Kollegen bereits in den 90er-Jahren geknüpft. Mittlerweile erfüllt die zweite Förster-Generation die Patenschaft mit Leben. 15 Forstexperten der Waldregion Toggenburg waren am Wochenende in Eisenach und tauschten sich mit den Kollegen des Marksuhler Forstamtes im Wald und auf der Heide aus. Da gibt es viel zu fachsimpeln.