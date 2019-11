Eisenach. In der Patchworkfamilie Kleist und in der Arztpraxis geht es am Dienstag um 18.50 Uhr wieder turbulent zu.

Pflegesohn Finn beißt seine Erzieherin

Die 122. Folge von „Familie Dr. Kleist“, die am Dienstag um 18.50 Uhr in der ARD zu sehen ist, steht unter dem Titel „Aussetzer“. Pflegesohn Finn hat im Hort einer Erzieherin heftig in den Arm gebissen. Diese kommt am nächsten Tag zu Dr. Christian Kleist (Francis Fulton-Smith) in die Praxis, um ihm die Wunde zu zeigen, die sich entzündet hat. Christian tippt eher auf eine allergische Reaktion, ordnet dennoch die Untersuchung auf Infektionsmarker an. Dabei stellt sich heraus, dass die Frau doch eine Entzündung im Körper hat. Bevor Christian feststellen kann, woher diese kommt, bricht sie mit einem septischen Schock zusammen. Einen anderen medizinischen Notfall behandelt Dr. Carolin Thelen (Diane Willems): Der Wartungstechniker einer Kranfirma bricht auf der Baustelle bewusstlos zusammen. Er ist zwar sofort danach wieder klar und orientiert, kommt aber trotzdem in die Praxis. Da eine kurze Bewusstlosigkeit bei jungen, ansonsten gesunden Männern in der Regel harmlos ist, schreibt Carolin den Patienten gesund. Doch er bricht kurz darauf wieder zusammen. Nur durch Glück kommt es nicht zu einem Unfall, bei dem er sich selbst und andere verletzen könnte. Mit Christian kommt Carolin schließlich der wahren Ursache auf die Spur.