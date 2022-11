Photovoltaik-Material im Wert von 50.000 Euro im Wartburgkreis gestohlen

Bad Salzungen. Begehrtes Diebesgut: Aus einer Lagerhalle haben Unbekannte im Wartburgkreis Zubehör für Solaranlagen geklaut - im Wert von 50.000 Euro.

Unbekannte Täter haben in einer Firma in Bad Salzungen (Wartburgkreis) Zubehör für Solaranlagen im Wert von 50.000 Euro gestohlen. Das Material befand sich nach Polizeiangaben vom Mittwoch in einer Lagerhalle der Firma im Ortsteil Wildprechtroda, wo es zwischen dem 29. Oktober und Dienstag dieser Woche verschwand.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachtet haben.

