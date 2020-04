Plötzlich Eselsohren

Erstaunlich, was die Menschen alles horten. Über den Mangel an Klopapier ist landauf, landab schon viel geschrieben worden. Dann verschwand die Hefe aus den Regalen. Inzwischen habe ich mir Videos im Internet angeschaut, wie man selbst welche herstellt. Und es gibt sogar Bäckereien in der Stadt, die Hefe nun selbst anbieten. Man muss nur die richtige Geschäftsidee haben. Schließlich steht Ostern vor der Tür - Osterbrot und Osterbrezeln gehören für viele zu den geliebten und gut gepflegten Traditionen zum Osterfest. Kaum vorstellbar, wenn in Mühlhausen, wo diese Brezeln eine lange Tradition am Gründonnerstag haben, keine mehr herzustellen wären, weil die Hefe ausgegangen ist. Würde man am Tag vor Karfreitag keine essen, so besagt es der Brauch, würden einem Eselsohren wachsen. Allein die Vorstellung, halb Mühlhausen isst dieses Jahr keine Brezeln, lockt uns ein Lächeln in diesen ernsten Zeiten aufs Gesicht. Und: Derzeit reden alle von Onlinebestellungen, aber auch in Eisenach und im Umland gibt es Geschäfte, die auf Bestellung Sachen liefern. Ist es ein Buch, ein Plüschhase oder ein dekoratives Ostergesteck. Eins kann ich ihnen aus eigener Erfahrung sagen: Das geht schneller als online bestellt. Und es hilft den Händlern.