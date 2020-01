Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Politik reagiert entsetzt auf Bus-Unglück

Das Busunglück mit zwei getöteten Kindern hat große Bestürzung in ganz Thüringen ausgelöst. Quer durch alle Parteien haben Politiker den Eltern und Hinterbliebenen der getöteten Kinder ihr Mitgefühl ausgedrückt. „Wir sprechen den Eltern unser tief empfundenes Beileid aus“, sagte der Grüne-Landtagsfraktionschef Dirk Adams.

SPD-Fraktionschef Matthias Hey äußerte sich ähnlich, schloss aber auch die Einsatzkräfte ein. „Unser Dank in diesen schweren Stunden gilt insbesondere auch den Einsatzkräften vor Ort und an der Unfallstelle, auch sie sind derzeit mit diesem großen menschlichen Leid konfrontiert.“

FDP-Generalsekretär Robert-Martin Montag, der selbst aus der Region stammt, sagte: „Nach einem solchen Drama ist es schwer, zur Tagesordnung überzugehen. Wir trauern mit den Angehörigen.“ Ähnlich äußerte sich auch AfD-Fraktionschef Björn Höcke.

Die CDU-Fraktion äußerte sich auf Twitter: „Die schreckliche Nachricht macht uns traurig und betroffen.“

Betroffen hat auch der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer reagiert. „Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Kind zu verlieren“, sagte er. Kramer wird am Freitag eine Andacht im Heimatort der beiden getöteten Kinder, in Bischofroda, halten. Die Kirche ist auch am Donnerstag schon durchgängig geöffnet gewesen.

Innenminister zum Busunglück: „Ein schreckliches Bild“

„Welt bleibt einen Moment stehen“ - Zwei Kinder sterben bei Schulbus-Unglück