Polizeibeamte nehmen Ruhestörer in Gewahrsam

Am Donnerstagabend nahmen Polizeibeamte zwei Männer nach diversen Straftaten und Ruhestörungen in Gewahrsam. Eine Anwohnerin hatte gegen 20.15 Uhr in der Straße Am Rotenberg gemeldet, dass zwei Personen vor ihrer Wohnungstür Beleidigungen durch die Tür schreien und gegen die Tür treten würden.

Zwar hatten sich die beiden von der Wohnung entfernt. Die Beamten konnten sich aber dennoch an ihrer Wohnanschrift in der Ringstraße ausfindig machen. Auch hier verursachten ein 17-, ein 19- und ein 21-Jähriger, die offensichtlich unter Alkoholeinfluss standen, im Treppenhaus eine massive Ruhestörung.

Trotz mehrmaliger Aufforderungen, in hre Wohnung zu gehen und ruhig zu sein, erschienen der 19 und der 21 Jahre alte Mann erneut im Treppenhaus und machten Lärm. Sie wurden schließlich in Gewahrsam genommen. Gegen sie wird nun ermittelt.

Weitere Meldungen der Polizei aus Thüringen