Foto: Norman Meißner (me), (nm) / TLZ

Michael-Praetorius-Chor bei einem ihrer früheren Auftritte mit der Kirchenmusikerin Anna Fuchs-Mertens in der Creuzburger Nicolaikirche.

Praetorius-Chor singt im Advent in Scherbda und in Creuzburg

Scherbda. In Scherbda stimmt der Michael-Praetorius-Chor am ersten Adventssonntag auf die Vorweihnachtszeit ein.

Der Michael-Praetorius-Chor will mit zwei Konzerten in der Vorweihnachtszeit auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.

Am ersten Adventssonntag, 27. November, 17 Uhr, singt der Chor unter Leitung von Anna Fuchs-Mertens in der Scherbdaer Dreifaltigkeitskirche. Musikalisch werden sie begleitet unter anderem von Almuth Heinze. Die Lesung übernimmt Pfarrerin Susanne-Maria Breustedt. Neben bekannten Liedern aus dem adventlichen Chorprogramm der vergangenen Jahre, wird es auch neue Stücke zu hören geben. Ebenso Kompositionen des Namensgebers, des in Creuzburg geborenen Komponisten Michael Praetorius. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 4. Advent, singt der Chor um 18 Uhr in der Nicolaikirche in Creuzburg.