Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Publikum bringt auf „Wirtshaustour“ eigene Erinnerungen ein

In vier Gruppen, geführt von Ina Conrad, Ines Falkenhain, Jeanette Hentschel und Helga Stange, tauchten am Samstag mehr als einhundert Gäste in die Geschichte von Gasthäusern, Lokalen und Hotels ein und erlebten auf der dreistündigen Exkursion durch Eisenach zudem unterhaltsame wie wissenswerte Einlagen weiterer Stadtführer zu historischen Rahmenhandlungen. Dass das 1806 gegründete Hotel „Thüringer Hof“ vormals „Grüner Aal“ oder „Schwarzer Adler“ genannt wurde, war vielen Teilnehmern ebenso neu wie die Tatsache, dass der Eiskeller der Eisenacher Brauerei an der Wartburgallee, etwa 100 Meter in den Fels geschlagen, noch immer existiert.

Ina Conrad zeigt Tourteilnehmern am Ausgangspunkt am Rathaus historische Fotos und Darstellung von Lokalitäten. Foto: Jensen Zlotowicz

Einmal mehr stellten mehr als ein Dutzend Eisenacher Gästeführer anlässlich des Weltgästeführertages eine Tour auf die Beine, die beim Publikum auf große Resonanz und großes Interesse stieß. Einige stadtgeschichtlich besonders affine Teilnehmer machten sich sogar eifrig Notizen. Mehr als 80 Gasthäuser und Hotels werden erwähnt Rautenkranz, Schlosshotel, Brauerei, Kaiserhof/Karthäuserhof, Karlsplatz und Thüringer Hof waren die Stationen, an denen die Gästeführer ihr Wissen unter das Volk brachten. Zur jüngeren Geschichte der Eisenacher Gastronomie hatte auch mancher Begleiter der Tour eigene Anekdoten und Erinnerungen beizusteuern, ob am ehemaligen „Laternchen“ (eigentlich Deches Weingroßhandel), beim Thema Stadtcafé oder anderen Lokalen der jüngeren Vergangenheit. Auch nicht genannte Lokalitäten wurden im Gespräch mit den Führerinnen in den Fokus gerückt. Christiane Tomaske (oben) und Sabine Wagner als schnatternde Zimmermädchen mit dem Gästebuch im Hotel Rautenkranz. Foto: Jensen Zlotowicz Mehr als 80 Gasthäuser erwähnten die Gästeführerinnen auf der Tour oder beleuchteten sie gar näher. Als eine Grundlage der Recherche diente den Initiatoren das Buch „So lang noch das Lämpchen glüht“ von Historiker Karlheinz Büttner. Dass es im historisch bedeutenden Hotel „Zum Mohren“ an der Alexanderstraße einst ein Wachsfigurenkabinett mit lebensgroßen Figuren gab, ließ viele Zuhörer staunen. Gästeführerin Eva Hedwig zeigte sich an dieser Stelle im historischen Gewand als kulturinteressierte Reisende aus dem Jahr 1869, die die Clemda suchte. Unweit des Kaiserhofes verblüffte Thomas Illmer in der Rolle des Fabrikanten Karl Fichtel (Fichtel & Sachs) das Publikum mit seinen Ausführungen über die Gründung des Verbandes deutscher Fahrzeugindustrieller 1901 in diesem damals mondänen Haus. Petra Heym in der Rolle einer Magd im Gewölbekeller (Edison Bar) des Schlosshotels. Foto: Jensen Zlotowicz In die jüngere Vergangenheit entführten Sandra Wichmann und Margit Stephan die Gäste vis a vis des früheren Hotels Zimmermann (späterer Jugendclubs ABC) als Mütter von Kindern, die zu DDR-Zeiten die Disco besuchten. Uwe Leifheit punktete im Sudhaus der Brauerei mit seinem Wissen über die Lokalitäten der Südstadt bis zur Hohen Sonne, auch hier gab es Stadtgeschichte pur. Christiane Tomaske und Sabine Wagner als humorvolle wie umtriebige Zimmermädchen im Hotel „Rautenkranz“ mit Randell Anderson als (originaler) Gast aus den USA sowie Petra Heym und Marina Schöneberger im Schlosshotel mit Wissenswertem über Haus und Bier komplettierten eine rundum gelungene Sache, für die viele Teilnehmer gerne eine Spende locker machten.