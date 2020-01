Die Polizei in Eisenach konnte einen der mutmaßlichen Randalierer stellen. (Symbolbild)

Eisenach. Eine Gruppe Randalierer hat in Eisenach in einer Wohnanlage gewütet.

Randalierer in Eisenach hinterlassen Verwüstung

Randalierer haben am Montagabend in Eisenach in einer Wohnanlage für Verwüstung gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hätten die Randalierer gegen 22 Uhr im Palmental Fensterscheiben eingeschlagen, Teile der Außenbeleuchtung zerstört und einen Feuerlöscher im Hausflur entleert. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Die Polizei fahndete nach den flüchtigen Tätern und konnte einen 29-Jährigen im Umfeld des Tatortes stellen. Die Polizei bittet unter Telefon 03691-261124 und der Bezugsnummer 0023492/2020 um Hinweise zu weiteren Randalierern.