Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Raser fährt mit über 110 km/h durch Eisenach

Bei Geschwindigkeitskontrollen am Sonntag in der Kasseler Straße in Eisenach erwischte die Polizei 112 Autofahrer, die schneller als die dort zulässigen 50 km/h unterwegs waren. Wie die Polizei am Montag informierte, sei der „Schnellste“ mit 112 km/h gemessen worden.

Diesen und zwei weiteren Fahrern drohe neben einem empfindlichen Bußgeld auch ein Fahrverbot.