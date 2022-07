Ruhla geht auf die Sommerski

Der Sommerski-Zirkus erwartet Teilnehmer und Gäste am Samstag in Ruhla, bei jedem Wetter.

Ruhla. Skifahren im Sommer? In Ruhla ist das ganz normal.

Eine außergewöhnliche Gaudi erwartet Teilnehmer und Publikum an diesem Wochenende beim „Rühler Sommerskilauf“, ein Spektakel für Jung und Alt. Bevor es auf die Bretter geht, gerne auch verkleidet, treffen sich die Akteure am Freitag, 1. Juli, 18 Uhr bei der „Warm-Up-Party“ im Festzelt am Felsenklo. Das Hauptereignis startet am Samstag, 2. Juli, 15 Uhr an der vorderen Häslichwiese. Auf Langlaufski geht es durch Wald und Flur. Um 19 Uhr steigt im Festzelt die Siegerehrung, bei der unter anderem das kreativste Kostüm prämiert wird. Das „Duo Zweistimmig“ sorgt für die Musik. Der Sommerskilauf klingt beim Frühshoppen zu Brotteröder Blasmusik am Sonntag, 3. Juli, 11 Uhr aus.