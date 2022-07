Ruhla: Professoren holen die Atomuhr der DDR zurück

Ruhla. Die Firma „POINTtec Products Electronic GmbH“ lud Uhrengroßhändler zahlreicher europäischer Länder zum Rundgang durch Firma und Museum.

Eines der geheimsten Entwicklungsprojekte im Arbeiter- und Bauernstaat holten Jürgen Müller und Peter Bussemer jetzt aus dem slowakischen Preßburg zurück. Der DDR-Atomuhr, die seinerzeit auch Mitarbeiter des VEB Uhrenwerke Ruhla mitentwickelten, schenkten die beiden Professoren der Duale Hochschule Gera-Eisenach nun in Ruhla ein neues Zuhause. „Nach der politischen Wende kam die Atomuhr der DDR in die Tschechoslowakei und wies den Menschen dort viele Jahre die genaue Zeit“, informierte in englischer Sprache Donnerstagnachmittag Peter Bussemer mit sympathisch-sächsischem Dialekt. Den Vortrag der beiden Professoren zur Atomuhr verfolgten mehr als 50 internationale Gäste in einem der letzten verbliebenen Gebäude der Uhrenwerke, in der heute die Firma „POINTtec Products Electronic GmbH“ moderne Armbanduhren namhafter Marken produziert.

Uhrmacherin Susanne Eisenträger repariert vor den Augen der Gäste sowie Geschäftsführerin Nathalie Birk (hi. re.) Uhren. Foto: Norman Meißner

Die Firma lud Distributoren und Journalisten aus vielen europäischen Ländern sowie ein Uhrengroßhändler aus den Vereinigten Staaten ein, um neben der Präsentation dieses technischen Wunderwerks sowie der neuesten Kollektion den Gästen auch die Ruhlaer Produktion sowie das Uhrenmuseum vorzustellen. „Wir sind stark vertreten in Frankreich, Belgien, Österreich, Ungarn, Tschechien und Polen, in dem 170 Läden unsere Uhren kaufen“, erzählte Pointtec-Senior-Chef Willy Birk. Neue Märkte öffnen sich für das in Ruhla und Ismaning beheimatete Unternehmen aktuell auch in Slowenien und Kroatien. Der 69-Jährige wirft zudem ein Auge auf den skandinavischen Markt. Inzwischen gehen immer mehr Uhren auch nach Slowenien und Kroatien. „Letztes Jahr haben wir mehr als 120.000 Uhr produziert, wobei mehr als die Hälfte hier aus Ruhla kommt“, so Willy Birk. Voraussichtlich erhöht sich die Produktion 2022 um wenigsten 15.000, aber höchstens 30.000 Uhren.

1960 startete Artur Kamp in den Uhrenwerken, der trotz Pensionierung die Hände nicht in den Schoß legen kann. Der frühere Direktor für Forschung und Entwicklung ist heute Vorsitzender des Museumsbeirates. Foto: Fotograf/ Redakteur Norman Meißner

49 Mitarbeiter, die sich nahezu hälftig auf beide Standorte aufteilen, ermöglichen mit Fleiß die hohen Produktionszahlen „Made in Germany“. „Für Zeppelin fertigen wir 180 verschiedene Modelle, für Iron Annie 150 und für Bauhaus 40“, sagte Willy Birks Tochter Nathalie Birk, die das mittelständische Unternehmen seit vier Jahren stärkt. Ihr Studium der „Informationsorientierten Betriebswirtschaftslehre“ sowie einem MBA-Studium in den Staaten machten Nathalie Birk fit, um in diesem Jahr mit in die Geschäftsführung einzusteigen.

Uhrmacherin Stefanie Schlothauer ist seit 20 Jahren im Unternehmen und setzt vor den Augen der Gäste Zeiger für die Chronographen. Foto: Fotograf/ Redakteur Norman Meißner

Die Familie unterhält einen herzlichen Umgang zu ihren Mitarbeitern, egal, ob derjenige seit 60 Jahren, oder erst seit sechs Monaten dem Unternehmen angehört. „Es macht richtig Spaß – der Beruf des Uhrmachers ist ein toller Beruf – ich will in meinem Leben nichts anderes mehr machen“, erzählt Marek Hoffmann aus Brotterode. Der 17-Jährige nahm im September letzten Jahres seine Berufsausbildung auf. „Ein, zwei Lehrlinge würden wir noch ausbilden“, sagte Willy Birk.

Die Uhrenjournalistinnen Iris Wimmer-Olbort und Antje Heepmann (von links) betrachten sich in einer Sicherheitsvitrine eine goldene Uhr, mit der verdiente Genossen auf dem IX. Parteitag der SED 1976 ausgezeichnet wurden. Foto: Norman Meißner

1960 startete Artur Kamp in den Uhrenwerken, der trotz Pensionierung die Hände nicht in den Schoß legen kann. Der frühere Forschungsdirektor ist heute Vorsitzender des Museumsbeirates. Derzeit forscht das Unternehmen daran, kleine Monitore in Uhrenarmbändern zu integrieren, um mechanische Uhren mit Smartwatch-Funktionen auszustatten.

Bild: Uhren warten auf die Weiterbearbeitung. Foto: Norman Meißner