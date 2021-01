Ruhla spurt Loipen zu Rundkurs auf der Storchswiese

Ruhla. Mit Spannung schaut auch Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch (pl) auf die Entscheidungen der Thüringer Landesregierung über mögliche Verschärfungen der Corona-Regelungen. Was er zu Auflagen und Ankündigungen in der Bevölkerung und im Netz wahrnimmt ist: „Der Ton wird aggressiver“.

Solange es keine anderen Vorschriften gibt, können sich bis zu fünf Personen in der freien Natur aufhalten – und das mit dem nötigen Abstand zu anderen. Slotosch sagt dies auch im Rückblick auf die vergangenen Tage, wo sich viele Menschen in den Höhen um Ruhla im Schnee tummelten und Kollegen aus dem Thüringer Wald zum Teil Unverständnis äußerten.

Was am Wochenende unter naturbelassenen Umständen auf der Storchswiese schon möglich war, nämlich Skilanglauf, ist seit Montagnachmittag qualitativ etwas besser möglich. Ruhlas Wintersport-Anführer Klaus Baacke war auch am Dienstagvormittag wieder mit der Pistenraupe unterwegs und hat in Absprache mit Bürgermeister Slotosch in die noch nicht komfortable Schneeauflage Loipen gelegt, zwischen Skihütte und Ruhlaer Häuschen und im Loipengarten gewalzt.

Klaus Baacke hofft, dass es am Mittwoch wie angekündigt mehr Schnee gibt, dass die schwarzen Stellen verschwinden. Vor allem für die Menschen aus Ruhla und der Umgebung sollen taugliche Langlaufbedingungen geschaffen werden, jetzt wo es endlich mal etwas Schnee gibt und weitere Schneefälle angesagt sind. Nutznießer sind freilich auch Auswärtige.

Die Parkplatzbedingungen an der Alten Ruhl sind nicht optimal, weil begrenzt. Es sei wie es sei, sagt Slotosch. Er halte mehr davon, wenn Menschen – mit Anstand und Abstand – ihre Freizeit in der Natur verbringen, als im Internet zu surfen und sich von Parolen etwa der AfD oder Querdenkern einfangen zu lassen. Den Menschen der Stadt und der Region in Ruhla gute Langlaufbedingungen anzubieten sei wichtig.

In Windeseile hatte sich die Aktion im Ort herumgesprochen. Schon am Montagnachmittag herrschte Hochbetrieb auf der Storchswiese, auch am Dienstag waren etwa ab 9 Uhr Langläufer unterwegs. Ex-Bürgermeister Hans-Joachim Ziegler drehte ebenso seine Runden wie zahlreiche andere Einheimische, die die Bedingungen dankend annahmen.

„Man muss seinen Heimvorteil in der Kurzarbeit doch nutzen“, sagt Juliane Hechel, die mit Freundin Patricia Kehritz und deren Sohn Elias (9) einige Runden absolvierten. Ab Nachmittag wurde das Loipenkarussell immer voller. Klaus Baacke (65), 41 Jahre lang Spiritus Rektor im Ruhlaer Wintersport und seit Januar offiziell Rentner, sieht Ruhla mit Blick auf die zurückliegenden Tage als Rodelhochburg. „Was da los war.“

Sogar im Dunkeln kommen die Schlittenfahrer – mit Stirnlampen ausgerüstet. Die Menschen kommen auch von außerhalb. Dass die Leute in den Zeiten von Corona und vielen Einschränkungen hinaus in die Natur wollen, sei verständlich. Nur müssten man sich an Regeln halten, was einige aber nicht täten.

„Wir tun bei der Präparierung, was wir können“, sagt Klaus Baacke. Mit dem Nachwuchs des WSC Ruhla kann er derzeit nur Individualtraining organisieren. Auch diese Skisportler nutzen natürlich die mit der Pistenraupe geschaffenen Bedingungen in Ruhla.

Für die nächsten Tage haben die Meteorologen weiteren Schneefall gemeldet. Man muss kein Hellseher sein um zu prophezeien, dass Ruhlas Höhenlagen dann ein Anziehungspunkt für Ausflügler werden, auch bei geschlossener Gastronomie.