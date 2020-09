Runder Tisch soll Lage in Gerstungen entspannen

Mit der Moderation von Superintendent Ralf-Peter Fuchs und Gerstungens Pfarrer Arne Tittelbach soll es am Mittwoch einen Runden Tisch in Gerstungen geben, an dem die Eiszeit zwischen Kita-Eltern und der Verwaltung Gerstungen aufgetaut werden soll. Das Verhältnis der Elternsprecher zu Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos), die zum Tisch nicht eingeladen ist, ist seit der Erhöhung der Kita-Gebühren und einer Erklärung Hartungs auf der Internetseite der Gemeinde gestört.