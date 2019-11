Schachtflutung und neue Feuerwehrautos in Werra-Suhl-Tal

Den bereits zur vorletzten Stadtratssitzung zur Beratung eingebrachten Beschluss zur Vereinheitlichung der beiden Grundsteuerarten sowie der Gewerbesteuer für alle Stadtteile von Werra-Suhl-Tal, der in der Ratssitzung am Dienstagabend eigentlich beschlossen werden sollte, schoben die Stimmberechtigten mehrheitlich in die Dezembersitzung. Der Beschluss kam noch einmal von der Tagesordnung, da noch erheblicher Redebedarf bestehe, vor allem mit den Gewerbesteuerzahlern. „Wir wollen den Beschluss nicht einfach durchwinken. Der Bürgermeister wird zu einem Unternehmerstammtisch einladen und bei den Gewerbetreibenden zunächst Verständnis wecken, warum die Anpassung der Gewerbesteuer auf den Nivellierungshebesatz des Landes Thüringen so dringend nötig ist“, erklärt Stadtrat Klaus Reinhardt (Fraktion Freie Wähler) die Vertagung der Entscheidung. Die Unternehmer bräuchten Informationen, welche Auswirkungen die Nichtanhebung der Gewerbesteuer für die Stadt habe.

Neue Photovoltaikanlage

Den Weg frei machten die Stadträte für den Bau einer Photovoltaikanlage im Stadtteil Dankmarshausen, indem sie über den einfachen Bebauungsplan Nr. 2 im Sondergebiet „Auf dem Weidigsraine“ befanden. Ein Investor beabsichtigt, auf dem vom Abfallwirtschaftszweckverband gepachteten Gelände Sonnenstrom zu produzieren. Das vorgesehene Gelände am Radweg zwischen Dankmarshausen und Berka/Werra diente bis 1990 als Mülldeponie, die jedoch etwa 1995 fachgerecht abgedeckt wurde. Die betagte Flotte an Feuerwehrfahrzeugen der Stadt Werra-Suhl-Tal darf sich ein klein wenig verjüngen. Die Stadträte befürworteten Ersatzbeschaffungen für zwei mehr als 40 Jahre alte Feuerwehrautos. Für den 44 Jahre alten Tanker der Freiwilligen Feuerwehr Berka/Werra soll ein gebrauchtes Tanklöschfahrzeug angeschafft werden. 59.000 Euro stellt die Stadt nun für einen rund 25 Jahre alten Gebrauchtwagen zur Verfügung. „Ein nagelneues Fahrzeug würde uns stattliche 320.000 Euro kosten und das gebrauchte Tanklöschfahrzeug wird von einer Fachfirma wie ein neues Fahrzeug aufbereitet“, warb Klaus Reinhardt für diese Entscheidung. Dieses Feuerwehrauto eigne sich mit seinem 2500-Liter-Löschwassertank bestens für die Erstbekämpfung von Flächenbränden auf Feldern und in Wäldern. Bis zu sechs Kameraden kommen damit zur Einsatzstelle.

Investitionen in Freiwillige Feuerwehren

In die Jahre ist auch das Feuerwehrauto „Robur“ der Freiwilligen Feuerwehr Herda aus DDR-Zeiten gekommen. Immer wieder entschied sich das Land Thüringen gegen gestellte Fördermittelanträge für eine Ersatzbeschaffung aufgrund der Nähe von Herda zur Stützpunktfeuerwehr Berka/Werra, so Bürgermeister René Weisheit (parteilos). Für etwa 30.000 Euro möchte die Stadt nun ein Löschfahrzeug erwerben, das ebenfalls bereits rund 25 Jahre alt ist. Maximal neun Einsatzkräfte gelangen mit diesem Feuerwehrauto zur Einsatzstelle. In den Mitteilungen des Bürgermeisters berichtete René Weisheit, dass der Düngemittelhersteller K+S die Stadträte für den 21. November zu einer nicht öffentlichen Informationsveranstaltung einlädt, um über die beabsichtigte Laugeneinlagerung in den zum Stadtgebiet gehörenden Schächten zu informieren. Diese Zusammenkünfte gebe es auch in Vacha und in Philippsthal. Die Bürgermeister, die vorab zwar informiert worden seien, hatten diese Info-Treffen für die Kommunalparlamente gefordert. Klaus Reinhardt ärgert sich, dass die Öffentlichkeit nicht an den Treffen teilnehmen darf. „Ich erfahre leider auch nicht mehr“, spricht er nun als Vorsitzender der Bürgerinitiative „Für ein lebenswertes Werratal“.