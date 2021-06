In der ersten Führung des Jahres erläutert Vereinsmitglied Klaus-Peter Arends einem Dutzend Gästen das Wichtigste zu Schloss, Park und der Historie. Der Verein Förderkreis Schlossanlage Wilhelmsthal e.V., der im Frühsommer 1997 gegründet wurde, bietet von Mai bis Oktober jeweils am ersten Samstag im Monat für Interessierte eine Führung durch die Schlossanlage und den Landschaftspark an. Das Sommer- und Jagdschloss befindet sich etwa sieben Kilometer südlich von Eisenach im Tal der Elte.