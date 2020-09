Schüler im Wartburgkreis hat Corona

Wartburgregion. Jahrgangsstufe 9 in Bad Liebenstein muss in Quarantäne.

Ein Schüler aus der Jahrgangsstufe 9 der Regelschule Bad Liebenstein ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daraufhin, so meldet das Gesundheitsamt, habe man den Schüler und alle Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne geschickt. Betroffen seien alle Schülerinnen und Schüler dieses Jahrgangs sowie einige Lehrer, die direkt in der Klasse des Schülers unterrichtet hätten. Dass es den kompletten Jahrgang betrifft, begründet das Amt damit, dass die Schüler in einigen Fächern klassenübergreifenden Unterricht haben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.