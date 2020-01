Schüler sind in Eisenach einen Unterrichtstag lang Lehrer

Skispringen und Biathlon kann man in einer Sporthalle organisieren. Diesen Beweis traten am Freitag Achtklässler der Wartburgschule an, die sich im Rahmen des Projekttages Olympia verschiedene Aufgaben für die Schüler der fünften Klassen ausgedacht hatten.

Beim Skispringen bildeten zwei schräg und parallel an eine Sprossenwand gestellte Bänke den Anlauf. Barfuß rutschten die Mädchen und Jungen hinunter und mussten auf dem Absprungtisch – ein flacher Kasten – den richtigen Zeitpunkt erwischen, um möglichst weit auf der Matte zu landen. Wiederum sind beim Biathlon Bälle verwendet worden, die stehend, sitzend oder liegend in Ziele geworfen wurden. Den Skilauf ersetzte das Laufen um die Wette. Wie beim echten Biathlon durfte der Erste die am besten platzierte Matte auswählen.

Schüler übernehmen Aufgaben der Lehrer

„Wir bewerten nicht nur Schnelligkeit, sondern auch, wenn sich jemand besonders viel Mühe gibt“, sagte Sportlehrer Falk Apel, um gleich das Wort an Leonie zu übergeben, die eigentlich an diesem Unterrichtstag die Lehrerin war. Sie nannte sich Helene mit Bezug darauf, dass der Ursprung der Olympischen Spiele in der Antike liegt und war zur Begrüßung am Morgen in ein griechisches Gewand gekleidet. Ihre anderen Mitstreiter waren Emily als Daphne, Jason als Hermes und Hannes als Heros.

Unter Anleitung ihrer Lehrerin Sindy Klose hatten die vier Schüler aus der achten Klasse Aufgaben zum Thema Olympia in den Fächern Sport, Geschichte, Geografie und Kunst erarbeitet. Die Idee für einen solchen Thementag geht auf eine Projektarbeit von Zehntklässlern der Wartburgschule vor drei Jahren zurück und wird weitergeführt – allerdings von den achten Klassen, weil die Zehner aktuell mit den Prüfungsvorbereitungen zu tun haben.

Quizfragen, Flyer und Steckbrief

China und Japan – so lauteten die Antworten, als Emily in Geografie anhand von Stäbchen zum Essen und eines Beutels mit Reis wissen wollte, in welchem Land diese verwendet werden. So ganz richtig war das noch nicht. Erst als die Landesflagge hinter der aufgeklappten Tafel zum Vorschein kam, konkretisierte sich die Antwort: Es ging um Korea, das 2018 die Olympischen Winterspiele ausgetragen hat. Die Schüler lasen von Emily vorbereitete Texte zu Korea, um anschließend Fragen in einem Quiz zu beantworten. So erfuhren sie, dass Hanbok eine traditionelle koreanische Tracht ist, die zu festlichen Anlässen getragen wird und dass die Koreaner gern Karaoke singen.

In Geschichte lernten die Fünftklässler den französischen Baron Pierre de Coubertin besser kennen, der sich maßgeblich für die Wiederbelebung der Olympischen Spiele eingesetzt und 1894 das Internationale Olympische Komitee gegründet hat. „Zu seiner Biografie schreiben wir einen Steckbrief“, erklärte Jason die Aufgabe, die er sich ausgedacht hatte, während Hannes in Kunst einen Flyer zu den Olympischen Spiele gestalten ließ.

Fünftklässler lernen sich besser kennen

Die zwei fünften Klassen waren in Gruppen eingeteilt und durchmischt worden. So lernten sie sich untereinander besser kennen und beim Lösen der Aufgaben konnte sich jeder nach seinem Wissen und seinen Fähigkeiten beteiligen. Der Leistungsstand ist sehr unterschiedlich, wie die Achtklässer in der Rolle der Lehrer feststellten. Auch fanden sie, dass die Fünftklässler „eine ganz schön große Klappe“ hätten. Aber Spaß hat dieser besondere Unterrichtstag allen bereitet.