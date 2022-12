Schwatz am Adventsfenster

Steinbach. In Steinbach wird bis Heiligabend jeden Tag ein Türchen geöffnet. Alle sind eingeladen zum gemütlichen Beisammensein.

Zum nunmehr fünften Mal gibt es im Bad Liebensteiner Ortsteil Steinbach einen lebendigen Adventskalender. Ab 1. Dezember leuchtet jeden Tag gegen 17.30 Uhr an einer anderen Adresse im Dorf ein neues adventlich geschmücktes Fenster. Die Steinbacherinnen und Steinbacher sowie Interessierte aus den anderen Ortsteilen sind eingeladen, an der jeweiligen Adresse für einen Schwatz und gemütliches Zusammensein zusammenzukommen. Neben Privatpersonen beteiligen sich lokale Gewerbetreibende, Vereine, die Heimatstube und die Kirchgemeinde. Alle Fenster sind am jeweiligen Tag mit der entsprechenden Zahl geschmückt und laden den gesamten Advent über zum Flanieren und Schauen ein. Um die Koordination hat sich der Verein Steinbach hat Zukunft gekümmert.