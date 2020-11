Schwerer Verkehrsunfall wegen Eisregen auf A4 bei Eisenach

Eisenach. Mehrere Autos gerieten wegen umschwingenden Wetters bei Eisenach ins Schlingern. Eins kracht erst in Leitplanke und rutscht dann in Heck von Lastwagen.

Plötzlich eintretender Eisregen sorgte am Freitag (20.11.2020) auf der A4 zwischen Eisenach-Ost und Eisenach-West für einen Verkehrsunfall.

Ein Fahrzeug kam ins Rutschen, krachte in die Betonleitplanke und anschließend in das Heck eines Lastwagens. Der 63-jährige Fahrer kam verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Ein Kleintransporter fuhr über die Trümmerteile und wurde stark beschädigt. Dieser muss nun abgeschleppt werden. Ebenfalls kamen mehrere Fahrzeuge aufgrund der plötzlichen veränderten Wetterverhältnisse auf der Fahrbahn ins Schlingern und drehten sich mehrfach.

Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

