Sechs Bücher fürs Fest

Birgit Schellbach, Redaktionsleiterin unserer Zeitung: Man nehme spannende Kurzgeschichten, außergewöhnliche Rezepte und Rätselfragen, die nur Krimifans lösen können. Das sind die Zutaten für den literarischen Krimikalender vom Ars Vivendi Verlag. Nicht zu vergessen: passende Illustrationen. Jede Woche kann man eine neue Seite des Spiralkalenders umschlagen, liest von Mordgelüsten, eigenwilligen Methoden, andere um die Ecke bringen zu wollen, und nicht selten fällt derjenige selber in die Grube, die er gegraben hat. Die Geschichten stammen von verschiedenen Krimiautoren, deren Vita am Ende kurz nachzulesen ist, ebenso die richtigen Antworten auf die Quizfragen. Seine Woche mit einem Krimirätsel zu beginnen, ist doch mal etwas anderes.

Literarischer Krimikalender 2020, Wochenkalender mit 53 Farbblättern, Ars Vivendi Verlag, 22 Euro

Das endlos lange Weihnachtswarten Foto: Fischer Sauerländer Verlag

Monika Völker, Leiterin der Gymnasialbibliothek Ruhla: Der Tag vor Weihnachten ist wohl nicht nur für die 4-jährige Mia die längste Wartezeit überhaupt. Wie gut, dass Papa noch ein Geschenk für Mama braucht. Im Kaufhausgetümmel finden sie zwei tolle Geschenke, die Mia und Papa zur Not auch selber nehmen würden. Vergnügt erleben wir, dass Mia und Papa ihre ganz eigenen Ideen für Mamas Weihnachtswünsche haben. Astrid Henn fängt die Vorweihnachts-“Stimmung“ im Einzelhandel gekonnt mit fröhlich bunten Zeichnungen ein, bleibt der Kinderperspektive treu und korrespondiert so hervorragend mit der feinen Ironie, die zwischen den Zeilen der Autorin durchscheint.

Stephanie Schneider/Astrid Henn (Illu.): Das endlos lange Weihnachtswarten, Fischer Sauerländer, 32 Seiten, 14,90 Euro

Hilfe die Herdmanns kommen Foto: Oetinger Verlag

Grit Scheler, Bibliothek Mihla: In dem Weihnachtsklassiker aus dem Jahr 1974 geht es um die sechs Kinder der Familie Herdmann, denen ein übler Ruf vorauseilt. Flegel, Gauner und Lügner sind nur einige der Attribute, die ihnen im Stadtteil zuteil werden. Als sie erfahren, dass es beim alljährlichen Krippenspiel Gratisessen gibt, ist für die Herdmanns klar, dass sie dabei sein werden. Mit Drohungen und Handgreiflichkeiten besetzen die sechs Herdmanns alle Hauptrollen im Stück und für die anderen ist klar: dieses Jahr wird das Weihnachtsspiel ein echtes Desaster. Natürlich kommt es nicht so weit. Der Chaostruppe gelingt es zumindest, die bedeutendsten Elemente der Geschichte auf die Bühne zu bringen – in der Quintessenz ist das Stück vermutlich näher dran an den Ereignissen als die Bibel. Eine urkomische Weihnachtsgeschichte, die trotz allem ein gutes Ende hat!

Barbara Robinson; Hilfe, die Herdmanns kommen!, Oetinger Verlag, 96 Seiten, 10 Euro

Kleine Feuer überall Foto: dtv Verlag

Claudia Herrmann, Bibliothek Seebach: Shaker Heights ist ein von vorausschauenden Planern gestalteter, beschaulicher Vorort von Cleveland. Dort wohnt schon seit Generationen die Familie Richardson. Elena Richardson ist die Frau eines angesehenen Rechtsanwalts, Mutter von vier Kindern und arbeitet als Journalistin für die ortsansässige Zeitung. Elena überlässt eine der Wohnungen der Künstlerin Mia Warren, und hat nichts dagegen, dass Mias Tochter Pearl mit ihren Kinder Kontakt hat und in ihrem eigenen Haus ein und aus geht. Sie stellt Mia im Haus der Richardsons ein, damit die Künstlerin ein kleines regelmäßiges Einkommen für sich und ihre Tochter hat, bis Elena die magische Anziehungskraft der beiden auf ihre gesamte Familie nicht mehr ignorieren kann, und in der Vergangenheit der Künstlerin zu graben beginnt. Die Folgen sind verheerend, denn danach ist nichts mehr wie es einmal war.

Celeste Ng, Kleine Feuer überall, dtv Verlag, 384 Seiten, 22 Euro

Eine irische Familiengeschichte Foto: Kindler Verlag

Liane Borchardt, Stadtbibliothek Eisenach: Elizabeth Keane lebt in New York und kehrt nach dem Tod ihrer Mutter in ihre irische Heimat zurück, um den Haushalt aufzulösen. Im Elternhaus stößt sie auf ein Bündel Briefe ihres früh verstorbenen Vaters. Elizabeth hatte ihn nie kennengelernt und erfährt nun seinen Wohnort und dass sie die Erbin des väterlichen Familiensitzes ist. Elizabeth macht sich auf die Reise nach Castle House. Damals – Patricia verlässt ihre Heimatstadt, um einen Mann zu heiraten, den sie kaum kennt. Es geschehen merkwürdige Dinge. Als sie begreift, dass sie in Gefahr schwebt, ist es zu spät. Ein spannender, in zwei Zeitebenen spielender Roman mit überraschenden Wendungen.

Graham Norton, Eine irische Familiengeschichte, Verlag Kindler, 336 Seiten, 19,95 Euro.

Die Reise unserer Gene Foto: Propyläen Verlag

Katja Schmidberger, Redakteurin in Eisenach: Migration gab es seit Tausenden von Jahren. Ohne die Einwanderer, die über Jahrtausende aus allen Richtungen nach Europa kamen und immer wieder Innovationen mitbrachten, gebe es unseren Kontinent so heute nicht. Lebendig wie kein anderer vor ihm hat der Thüringer Archäogenetiker Johannes Krause zusammen mit dem befreundeten Journalisten Thomas Trappe dieses Sachbuch geschrieben, in dem er uns mit Hilfe von Gentests in Jahrtausende alten Knochen die eigene Menschheitsgeschichte neu und absolut verständlich erklärt. Manchmal ist es Sachbuch, manchmal liest es sich wie ein Krimi. Ein absolut lesenswertes, tolles Buch, das Lust macht, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen.

Johannes Krause, Thomas Trappe, Die Reise unserer Gene, Propyläen-Verlag, 280 Seiten, 22 Euro.