Sirenentest im Wartburgkreis

Wartburgkreis. Am Warntag am 8. Dezember werden im Wartburgkreis die Sirenen angehen.

Am bundesweiten Warntag am 8. Dezember müssen Bürgerinnen und Bürger damit rechnen, dass die Sirenen in den Orten des Wartburgkreises angehen. Über die Leitstelle werden zwischen 11 und 11.45 Uhr alle Sirenen angesteuert. Ziel ist, die Bevölkerung mit dem Warnsignal vertraut zu machen. Sollten in der Zeit aber reale Einsätze nötig werden, wird kein Probealarm ausgelöst. Parallel testet der Bund erstmals Cell Broadcast, eine über Mobilfunknetze übermittelte Warnmeldung.