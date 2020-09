So ist das Eisenacher Klinikum auf eine mögliche neue Corona-Welle vorbereitet

„Das Klinikum fährt nun schon seit einiger Zeit wieder auf Volllast, die Corona-Regelungen blieben allerdings in Kraft“, so Thomas Breidenbach, Geschäftsführer des Eisenacher St. Georg-Klinikums. Diese Regeln gelten daher weiterhin und so ist das Krankenhaus auf eine mögliche neue Corona-Welle vorbereitet. Alle Corona-Entwicklungen für Thüringen im Blog.