Sommergewinn in Eisenach: Rummelplätze öffnen auf Spicke und Marktplatz

Eisenach. Wilde Fahrten auf dem Karussell: Der Sommergewinn in Eisenach ist mit einem Rummel verbunden. Das bunte Treiben wird am 17. März mit einem Lampionumzug eröffnet.

Der Rummel zum Sommergewinn wird am Freitag, 17. März, eröffnet. Start ist 17 Uhr am Zunfthaus in der Gargasse mit einem Lampionumzug. 19 Uhr wird auf dem Festplatz Spicke traditionell ein Fass Bier angestochen.

Der Sonnabend, 18. März, startet 9 Uhr mit einem Auftritt des Posaunenchors der Kirchgemeinde Eisenach oberhalb der Neustadt. Zudem spielen die Bläser um 8.45 Uhr oberhalb der Frankfurter Straße und ab 9.30 Uhr am Ehrensteig, an der Linde vor der Nachtigallgasse.

Der große Festumzug beginnt am 18. März, 14 Uhr. Er führt von der Adam-Opel-Straße über die Weststadt und Innenstadt zum Marktplatz. Dort findet gegen 16 Uhr das Streitgespräch statt und wird die Strohpuppe verbrannt.

Am Sonntag, 19. März, findet 10.30 Uhr der Festgottesdienst in der Annenkirche statt. 19 Uhr laden die Germanen zum Feuerradrollen oberhalb des Wolfgangs ein.

Der Rummel dauert bis 25. März. Am 18./19. März ist auch die Katharinenstraße einbezogen, ansonsten stehen Fahrgeschäfte auf der Spicke und auf dem Markt. Am 22. März bieten die Schausteller einen Familientag zu ermäßigten Preisen an. Das Volksfest endet am 25. März. Auf der Spicke wird gegen 21 Uhr ein Feuerwerk gezündet.