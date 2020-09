Spendenbereitschaft nach Tragödie in Treffurt ist groß

Ein Ergebnis zur Ursache des Wohnungsbrandes am Freitag in einem Mehrfamilienhaus in Treffurt liegt laut Polizei auch noch nicht vor, auch wenn die Ermittlungen vor Ort abgeschlossen sind. Derweil sind Anteilnahme am tragischen Tod einer 34-jährigen Mutter bei diesem Brand und die Spendenbereitschaft groß. Wanfrieds Bürgermeister Wilhelm Gebhard (CDU) war persönlich bei seinem Treffurter Amtskollegen Michael Reinz (parteilos), um sich ein Bild von der Lage zu machen. Auch aus dem benachbarten Eschwege kommen Hilfsangebote, etwa für Kleidung für die Hinterbliebenen der Frau.

