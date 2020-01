Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spendenkonto für Betroffene von tödlichem Schulbusunfall

Das Landratsamt Wartburgkreis hat ein Spendenkonto für die Familien der Kinder eingerichtet, die von dem schweren Busunglück am letzten Donnerstag in Berka vor dem Hainich betroffen sind. „Kein Geld der Welt kann die Trauer um geliebte Menschen lindern“, sagt Landrat Reinhard Krebs (CDU), „aber es kann Hilfestellung geben, entstehende Aufwendungen und Kosten zu mindern.“

Das Konto bei der Wartburg-Sparkasse sei ausschließlich für die Opferhilfe eingerichtet. Wer seine Trauer mit einer Spende bekunden möchte, benötige daher kein spezielles Stichwort. Kontoinhaber ist das Landratsamt Wartburgkreis. Die Kontonummer lautet DE52 8405 5050 0012 0451 28.

Das Landratsamt stelle bei Bedarf Spendenquittungen aus. Wenn diese benötigt werde, müsse im Verwendungszweck die eigene Adresse angegeben werden.

Kinder konnten Krankenhäuser verlassen

Am Donnerstagmorgen war ein Bus mit 23 Kindern auf dem Weg von Eisenach zur Grundschule in Berka vor dem Hainich von einer eisglatten Straße in einen Graben gerutscht. Ein Mädchen und ein Junge im Alter von acht Jahren starben. Weitere Kinder wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Busfahrer erlitt einen Schock.

Zumindest die 19 leichtverletzten Kinder haben inzwischen die Krankenhäuser verlassen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Im Falle der zwei schwer verletzten Schüler konnte der Sprecher keine Auskunft geben.