Stadt Eisenach übernimmt Koordination

Jugendliche und Erwachsene am Kinder- und Jugendhaus East End der Arbeiterwohlfahrt.

Eisenach Hoheit in Planungsregion 2 bis 2028 vertraglich festgemacht

Die Stadt Eisenach übernimmt ab Januar die Koordination der offenen Jugendarbeit für ihre Region. Damit wird die Kommune in die Lage versetzt, inhaltlich auf Ausrichtung und Qualität der offenen Jugendarbeit Einfluss zu nehmen und diese entsprechend weiter zu entwickeln. Mit der Bewerbung der Stadt wurden die bewährte Trägervielfalt in Eisenach und alle vier Jugendzentren erhalten. Drei der vier Einrichtungen befinden sich in freier Trägerschaft.

Der Vertrag sieht die Förderung von 9,72 Stellen im Stadtgebiet Eisenach vor. Das Geld dafür fließt ans Rathaus. Durch Vereinbarungen mit den freien Trägern der Jugendhäuser wird Fördergeld weitergeleitet oder zur Refinanzierung der Stellen im eigenen Kinder- und Jugendzentrum „Alte Posthalterei“ verwendet, teilt die Stadtverwaltung mit.

Vorerst bis 2028 gibt es sechs sozialräumliche Planungsregionen in der Jugendarbeit im Wartburgkreis. Die Stadt Eisenach wurde als Planungsregion 2 festgelegt. Planungsregion 1 betrifft Hallungen, Treffurt, Nazza, Frankenroda, Amt Creuzburg, Bischofroda, Lauterbach, Berka/H., Krauthausen und Hörselberg-Hainich. Wutha-Farnroda, Seebach und Ruhla bilden Planungsregion 3, Gerstungen und Werra-Suhl-Tal Planungsregion 4.