Stadtgäste sorgen wieder für ein Rekordjahr

Eisenach verzeichnet in der Übernachtungsstatistik für 2019 ein weiteres Rekordjahr nach 2017. Gegenüber 2017, das durch das 500-jährige Reformationsjubiläum und den Deutschen Wandertag geprägt war, sind die Übernachtungszahlen der Beherbergungsstätten ab zehn Betten in Eisenach im Jahr 2019 um 1,9 Prozent auf insgesamt 367.688 gestiegen. Im Jahr 2017 lag die Zahl der Übernachtungen bei 360.830. Im Vergleich zum Jahr 2018, in dem die Stadt Eisenach 336.530 Übernachtungen zählte, kletterte die Zahl der Übernachtungen in 2019 sogar um 9,3 Prozent, so die Zahlen vom Thüringer Landesamt für Statistik.

Relativ unverändert gegenüber den letzten Jahren blieben demgegenüber mit 1,7 Tagen die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste sowie mit gut 10,5 Prozent der Anteil der ausländischen Gäste in Eisenach. Die größte Gruppe kam aus Frankreich (12 Prozent), gefolgt von Gästen aus Polen (9,3) und den USA (8,1).

Thüringenweit stieg die Anzahl der Übernachtungen im Vergleich zum Jahr 2018 um 5,1 Prozent, deutschlandweit um 3,9 Prozent. Somit liegt Eisenach deutlich über dem Landes- und dem Bundesdurchschnitt. „Damit setzt Eisenach das kontinuierliche Wachstum aus den letzten Jahren fort und punktet vor allem durch die besondere Verbindung kulturellen Reichtums und einzigartiger Naturschätze bei den Gästen“, betont Tourismus-Geschäftsführerin Carola Schumacher. Die beliebtesten Reiseziele in Eisenach waren 2018 neben der Wartburg die Drachenschlucht und die Wanderreviere um die Stadt.