Eisenach. Auch private Hauseigentümmer in Eisenach sollen mit Geldern der Städtebauförderung etwas an ihren Immobilien tun können.

Städtebau-Geld für Eigentum einsetzen

Die Stadt hat eine Richtlinie zur Förderung privater Baumaßnahmen beschlossen. Sie unterstützt laut Sophia Spangenberg, Sprecherin der Stadt, mit dem Programm Hauseigentümer in den innerstädtischen Sanierungs- und Stadtumbaugebieten, unter anderem bei aufwendigen Fassadensanierungen, teilweise auch bei der Begrünung von Fassaden und Entsiegelung von Höfen mit bis zu 10.000 Euro Zuschuss.

Ziel sei es, das historische Stadtbild zu erhalten und durch Baumaßnahmen einen positiven Beitrag zum Stadtklima zu erreichen. „In den letzten Jahren der Stadtsanierung wollen wir möglichst vielen Eigentümern Gelegenheit bieten, mit Hilfe der Städtebauförderung Baumaßnahmen an ihren Gebäuden umzusetzen“, erklärte dazu Andreas Diedrich, als Leiter der Stadtplanung.

Das kommunale Programm wird durch Städtebaufördermittel und einen städtischen Eigenanteil finanziert. Welche Ausgaben förderfähig sind und welche Grundstücke profitieren, erfahren Interessierte auf der Internetseite der Stadt in der Rubrik Stadtsanierung. Die Antragstellung erfolge an das Stadtentwicklungsamt, hieß es. Interessierte können sich per E-Mail an den städtischen Sanierungsbetreuer eisenach@ke-mitteldeutschland.de wenden. red