Der Eingang des St. Georg Klinikums, in dem derzeit keine Corona-Patienten intensiv-medizinisch behandelt werden müssen.

Wartburgregion. In der Wartburgregion ist in den zurückliegenden 24 Stunden keine weitere Erkrankung festgestellt worden.

Stillstand bei Corona-Infektionen

Keine Veränderung zum Vortag bei der Anzahl der Infektionen mit Sars-Cov2 gab es am Donnerstag in der Wartburgregion. Von den seit Ausbruch der Epidemie insgesamt 99 infizierten Personen kommen 70 aus dem Wartburgkreis und 29 aus der Stadt Eisenach. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Mit Stand Donnerstag, 14.30 Uhr, waren 60 Menschen von der Virusinfektion genesen. Diese Zahl entwickelte sich in der vergangenen Woche positiv.

Wie schon in den vergangenen Tagen musste kein Patient intensiv-medizinisch betreut werden. Zum Vergleich: Vor genau einer Woche gab es in der Wartburgregion insgesamt 89 Infektionsfälle. In Eisenach gibt es seit dieser Zeit keine Infektion.

Das Bürgertelefon des Kreises unter Tel.: 03695/616161 ist Mo - Do 8-16 Uhr, Fr 8-13 Uhr geschaltet.