Störche besuchen Wünschensuhl

Linda Kallohn (27 Jahre) aus Wünschensuhl, einem Ortsteil der Stadt Werra-Suhl-Tal, hat am Vormittag des 31. März gegen halb neun Uhr diese Aufnahmen eines Storchenpaares gemacht. Sie konnte von ihrem Haus die beiden Vögel mit ihrer Kamera ablichten. Linda Kallohn und ihre Großeltern lesen regelmäßig die Tageszeitung, sie selbst fotografiert gern in der Natur. Störche hat sie zuvor noch nie in ihrem Dorf gesehen, sondern eher auf den Wiesen nahe des Gewerbegebietes von Werra-Suhl-Tal oder in Gerstungen.