Im Zuge des Hochwasserschutzprojektes entlang der Hörsel in Eisenach wird die Brücke an der Naumann-Straße neu gebaut. Dazu sind umfangreiche Vorarbeiten notwendig, darunter die Verlegung von Hochleitungskabeln und die Untersuchung des Umfeldes nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg.

Suche nach Bomben-Blindgängern am Eisenacher Hörselufer

Im Zuge des Hochwasserschutz-Projektes an der Hörsel mit dem Ersatzneubau der Brücke an der Naumann-Straße holt Eisenach gerade die Vergangenheit ein. Beim Projekt direkt am ehemaligen Automobilwerk Eisenach gilt die Devise: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Weil das Automobilwerk im Zweiten Weltkrieg ob seiner Rüstungsproduktion Ziel von Bombenangriffen der Alliierten war, überprüft eine Firma aus Zwickau vor dem Start des Straßen- und Brückenbaus die Umgebung auf Kampfmittel.