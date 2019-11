Eisenach. In einem Telefonladen in Eisenach hat ein Dieb bei seiner Beutetour nur Dummys erwischt.

Teure Beute erweist sich als Flop

Am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, betrat ein Unbekannter einen Telekommunikationsladen in einem Einkaufscenter in der Mühlhäuser Straße in Eisenach.

Er ging gezielt zu den Auslagen, riss dort zwei ausgestellte Mobiltelefone von den Seilsicherungen und rannte aus dem Geschäft.

Vermutlich handelte der Täter im Glauben, ein iPhone 11 und ein iPhone 11 pro max im Gesamtwert von über 2.000 Euro zu entwenden, doch er erwischte nur zwei Dummys im Wert von 80 Euro.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

20 - 25 Jahre alt

schwarze oder braune Haare

dunkle Kleidung

dunkle Jacke mit waagerechten Streifen

Wer kann weitere Angaben zum Täter und seiner Flucht machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261124 und der Bezugsnummer 0293626/2019 entgegen.