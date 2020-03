Berge an Bettwäsche wurden dem Theater für die Produktion an Mundschutz für das Klinikum gespendet, hier Dörte Alsleben und Alexander Beisel.

Theater Eisenach mit Bergen von Bettwäsche

„Sensationell“, in dieser Einschätzung sind sich die Theaterleute in Eisenach einig. Mit dieser Resonanz hatten sie nicht gerechnet. In der theaterlosen Zeit wollen da einige Freiwillige in der Näherei Mundschutze für das Klinikum herstellen und hatten dazu Bettwäsche erbeten. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Binnen zwei Tagen kamen da schon 2000 Teile aus Spenden zusammen. „Wir haben keinen Lagerplatz mehr“, berichtet Sistrut Vogel vom Theater. Was derzeit dringend benötigt wird, ist kochfestes Baumwollband, das mindestens 2 cm breit und 90 cm lang ist. Das kann gern in den Spendenkorb an der Theater Verwaltung gelegt werden.