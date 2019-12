Julia Schmidt aus Lauchröden übergibt zur 19. Tierweihnacht am Samstag Futterspenden an Dirk Riemann vom Vorstand des Tierheim-Vereins.

„Tiere liegen mir richtig am Herzen“

„Tiere liegen mir richtig am Herzen – ich habe ja selbst zwei Katzen“, begründet Eva-Maria Metzner aus Waltershausen ihr vollbepacktes Erscheinen am Samstagvormittag zur inzwischen 19. Tierweihnacht im Vereinstierheim im Eisenacher Trenkelhof. Mehrere prall gefüllte Taschen entleert sie auf dem Tisch von Dirk Riemann vom Vorstand des Eisenacher Tierschutzvereins: Köstlichkeiten für Katz‘ und Hund kommen zum Vorschein. „Die Arbeit mit Tieren macht tierisch viel Arbeit“, weiß Eva-Maria Metzner aus eigener Erfahrung, denn lange Zeit kümmerte sie sich liebevoll um eine Tierpatenschaft. Das Tierheim unterstützt auch Julia Schmidt aus Lauchröden gern. „Es ist toll, dass es eine solche Veranstaltung gibt, die möchte ich gern unterstützen“, sagt sie. Das Geld, das die Tierfreundin dieses Jahr für einen Weihnachtsbaum ausgegeben hätte, investierte sie in Tierfutter, das sie mitbrachte.„Wir hoffen, mit den Spenden das erste Quartal auffangen zu können“, betont Vereinsvorsitzender Gerd Fischer in einem Moment, in dem das Telefon mal ruht. Geduldig erklärt er immer wieder in den Hörer, wo das Tierheim dringend Unterstützung benötigt. Aufgrund der Heiz- und Strom-Kosten in der kalten und dunklen Jahreszeit sei das erste Quartal immer am kostenintensivsten. „Im Katzenhaus müssen wir mindestens 17 Grad vorhalten“, erklärt Gerd Fischer einen wichtigen Punkt für das Tierwohl.

Vorstandsmitglied Franziska Feuerstein bringt Futterspenden mit der Schubkarre heran, die Dirk Riemann vom Vorstand des Vereins entgegennimmt. Foto: Norman Meißner

Derzeit fühlen sich 97 Miezen und elf Wauwaus im Tierheim pudelwohl. Für Stubenhunde entstand in diesem Jahr mit 167.000 Euro des Landes Thüringen sowie knapp 100.000 Euro des Tierschutzbundes ein eigener Hundepavillon. „Ohne Unterstützung hätten wir das nicht stemmen können – das Tierheim ist nicht in der Lage etwas anzusparen, wir erwirtschaften ja nichts“, richtet Gerd Fischer ein großes Dankeschön an beide Fördermittelgeber. Allein die medizinische Versorgung verschlinge jeden Monat einen Betrag zwischen 2000 und 2500 Euro. Die Landesregierung unterstützte auch bei der Kastration streunender Katzen. „Mit der Vorgänger Regierung wäre das nicht möglich gewesen“, fährt Gerd Fischer fort. Neben finanziellen Sorgen drückt der Schuh noch an anderer Stelle. „Wir haben ein personelles Problem“, sagt der Vereinschef. Derzeit packen zwar acht fleißige Leute tatkräftig mit an, aber insgesamt zwölf würden die verschiedenen Aufgabenbereiche deutlich entlasten. „Wer zu uns kommt, tut dienen, nicht verdienen“, verdeutlicht Eisenachs Tierschutzvorsitzender, dass es sich dabei um 20-Stunden-Mini-Jobs handelt. Tierfreunde mit Herz, handwerklichem oder gärtnerischen Talent seien willkommen. Gerd Fischer freut sich, dass Eisenach den Vertrag zu Fundtieren nicht nur erneuerte, sondern auch erhöhte. „Kostensteigerungen gehen nicht an uns vorbei.“ Er ärgert sich, dass noch immer einige Kommunen der Wartburgregion das Problem aussitzen und bei Tierfunden im Ort auf Anstand und Wohlwollen der Tierschützer hoffen. „Eisenach, Krauthausen, Creuzburg, Hörselberg-Hainich und Gerstungen sind vorbildlich“, lobt Gerd Fischer. Zur Tierweihnacht, die jährlich am zweiten Dezember-Samstag stattfindet, sammelte auch Christa König wieder Spenden. Seit inzwischen zehn Jahren organisiert sie den Flohmarkt. „Das war wieder viel Arbeit“, erklärt sie, „von allen Seiten wurden Artikel gespendet.“ Sehr freut sie sich über das Katzenspielzeug, das der Eisenacher Rainer Kunze in Handarbeit herstellt.