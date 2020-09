In diesem Wohnblock in Treffurt brach ein Wohnungsbrand aus, bei dem eine 34-jährige Frau ums Leben kam. Die Spuren des Feuers sind unübersehbar.

Treffurt. 34-Jährige kommt bei einem Feuer in ihrer Wohnung in einem Mehrgeschosser in Treffurt ums Leben. Zwei Kinder werden gerettet.

Frau geht in ihre Wohnung zurück und damit in den Tod

Die Tragödie, die sich am Freitagabend in Treffurt bei einem Brand in einem Wohnblock ereignete und bei der eine 34-jährige Frau ums Leben kam, hat nicht nur in Treffurt Bestürzung ausgelöst. Zwei Kinder, ein Säugling und ein dreijähriges Mädchen, die ebenfalls im Hause wohnten, sind wieder aus der Klinik entlassen worden. Für die Angehörigen hat die Stadt ein Spendenkonto eingerichtet.