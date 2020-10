Treffurter Jugendliche greifen im Einklang zu Instrumenten

Vor drei Jahren gehörte Toni Krug zu den Jugendlichen, die ein Ferien-Bandprojekt im Jugendclub der Johanniter in Treffurt als Teilnehmer absolvierten. In dieser Woche war der Gitarrist (und Bassist) der Treffurter Band Teenietus selbst Projektleiter eines solchen Projektes in den Herbstferien. Wenn ein Jugendclubbetreuer wie Jens Hartmann dann auch selbst noch ein tauglicher Musikant ist, dann macht so eine Aufgabe für einen jungen Mann doppelt Freude.

Schüler der Klassenstufe sieben und acht widmeten sich einer Woche lang der Musik und der Musik- und Bandausrüstung des Treffurter Jugendclubs. Die gehört mit zum besten, was ein Jugendclub so bieten kann und wurde mal für viel Geld aus Fördermitteln angeschafft. Achtklässler Jeremy Seibert ist einer, der schon Gitarre spielte, im Gegenteilt zur Jury Stützer und Larissa Steyer, die sich erstmals an das Schlagzeug wagten und dabei nach einer Woche gar keine schlechte Figur abgaben. Und schließlich war da noch Noah Grimm, der Achter, der sich mit der Bassgitarre auseinandersetzte. Er hatte schon in das Metier gerochen.

„Im Musikraum hätten wir eh nicht singen dürfen“

Die Komposition eines einfachen Liedes binnen einer Woche hatte sich das Team mit Hilfe der Experten als Ziel gesetzt. Und es gelang, allerdings blieb es bei einem Instrumentalstück. „Unter den Maßgaben von Corona hätten wir im Musikraum ja eh nicht singen können“, sagt Jens Hartmann. Es hatte anfangs übrigens einen Mitstreiter mehr im Team gegeben, dem älteren Jugendlichen waren die übrigen Mitstreiter dann aber doch etwas zu jung und er passte.

Spiritus Rektor Toni Krug gab in dieser Woche in mehrfacher Hinsicht den Ton an. Schließlich war und ist er der einzige, der sein Handwerk versteht. Dennoch gab er keine Ein-Mann-Vorstellung, sondern förderte und forderte, schön piano natürlich. Den Job erledigte Toni Krug übrigens neben seiner Arbeit. In dieser Woche hatte er Spätschicht. Das passte.

So mancher Treffurter ging im Jugendclub aus und ein, und nutzte die dortige Ausstattung für sein musikalisches Vorwärtskommen. Nicht jeder bleibt am Ball, aber der ein oder andere schon. G-Dur, D-Dur, e-Moll, C-Dur, auf dieser Akkordreihenfolgebasiert die Eigenkomposition. Musiktheorie, das gesteht Clubchef Jens Hartmann, ist auch nicht so sein Ding. Aber man beißt sich da durch.

Das tun einige Teilnehmer des Musikprojektes auch in der Jugger-Mannschaft des Clubs, eine Randsportart mit vielen Elementen. Der alljährliche Turnierhöhepunkt im Juni fiel in diesem Jahr coronabedingt ins Wasser. Dennoch wird trainiert. Jeremy, Jury und Noah sind im nächsten Jahr für die untere der beiden Jugendaltersklassen zu alt und die jüngeren Akteure unter 13 wollen sich verständlicherweise von Älteren keine Dresche abholen, sagt Jens Hartmann. Der muss deshalb weitere Leute finden.

Der Club Treffurt ist neben Behringen, Mihla, Creuzburg und Gerstungen/Marksuhl einer von fünf Jugendeinrichtungen der Johanniter. Dass es in Treffurt gut läuft liegt auch an der Kommune, die sich nicht nur materiell an der Aufgabe beteiligt, sondern auch finanziell. Das machten andere Gemeinden nicht, weiß Hartmann.