Treffurter Narren trotzen dem Regen mit guter Laune

Humor ist, wenn man’s trotzdem macht. Der Faschingsumzug des Treffurter Carneval Vereins (TCV) fiel, obwohl es regnete, nicht ins Wasser. Schließlich hatte sich der Verein bei der Vorbereitung so viel Arbeit gemacht und in Großbritannien regnet es ja auch ständig. Mitglieder und Mitstreiter des TCV setzten den Tross aus Wagen und Laufgruppen trotz widriger Wetterbedingungen in Bewegung und boten dem Publikum an den Straßen somit einen farbenfrohen Augenschmaus. Gegen das Nass von oben wappneten sich zahlreiche Akteure mit Regencape, Schirm und genügend Alkohol. Viele machten auch einfach gute Miene zur regnerischen Kulisse.

Vom Wagen des TCV-Vorstands werden Blumen ins Volk geworfen. Foto: Jensen Zlotowicz

Natürlich litt die Besucherresonanz unter dem schlechten Wetter. Die TCV-Mannschaft hatte sich mit der sonst üblichen Schönwetter-Menge an kleinen Aufmerksamkeiten für das Straßenpublikum eingedeckt. Massenweise wurde Süßes und anderen Nettigkeiten unter das Volk verteilt. Menschen am Straßenrand waren vorsorglich mit Beuteln ausgestattet. Es war so viel von allem da, dass am Ende sogar die Feuerwehrleute, die den Umzug absicherten, noch persönlich beschenkt wurden. England und Prinz Charles sind ein Thema auf der Straße Der Hessische Hof und die Verbindungen der Stadt Treffurt zum englischen Königshaus und Prinz Charles wurden beim Umzug köstlich thematisiert wie auch die gescheiterte Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Das Treffurter Prinzenpaar Maria und Lars und sein Gefolge waren auf dem Wagen ebenso mit von der Partie wie die Garde-Mädchen oder der TCV-Vorstand. Der Brexit war Thema des Faschingsumzuges, sogar Tea-Time-Biscutes-Packungen samt Teebeutel und Prinz-Charles-Konterfei waren liebevoll angefertigt worden. Klimaschutz und Meeresverschmutzung thematisiert dieser Wagen. Foto: Jensen Zlotowicz Auch Steinzeitmenschen, Figuren aus der Simpsons-Comik-Serie, Tiere des Waldes, mittelalterliche Zeitgenossen oder Meeresbewohner mit Kritik an der Umweltverschmutzung waren mit von der Partie. Ja, auch Klima-Greta, wurde im Zug mit Blick auf den möglichen Dieseltot thematisiert. Am Rande des Umzuges wurde im Treffurter Volk auch über das Husarenstück von Christian Stützer gesprochen. Der TCV-Mitstreiter hatte es zur Weiberfastnacht tatsächlich geschafft, die Prinzessin zu entführen. Dieser Coup war angeblich noch keinem Gelungen. Mit dem Elferrat handelte er eine ordentliche Freilassungsprämie aus.