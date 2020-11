Treffurts Weihnachtsbaum nun mit konkurrenzfähigem Antlitz

Im vergangenen Jahr gestehen die Treffurter den Sieg beim heimlichen Wer-hat-den schönsten-Weihnachtsbaum-Wettbewerb neidvoll den hessischen Nachbarn aus Wanfried zu, die dank des Engagements eines örtlichen Wohnaccessoire-Geschäfts mit einem überaus prachtvollen Exemplar aufwarten können. Der fotografische Vergleich in den sozialen Netzwerken sorgt für reichlich Unbehagen im Norden des Wartburgkreises.

„Gemeckert ist schnell über die Stadt, die immer nur könnte, sollte, müsste“, sagt die Treffurter Stadträtin Manja Rosenbusch (BfB). Mit zwei Freundinnen reift bereits im Sommer die Idee, den Weihnachtsbaum vor Treffurts historischem Rathaus für diese Adventszeit mit einem wirklich wettbewerbstauglichen Schmuck auszustaffieren. Vorsichtig bei weiteren Geschäftstreibenden der Fachwerkstatt angeklopft, erfährt das Damen-Trio ein derartiges Echo, dass das Weihnachtsbaumverschönerungs-Komitee schnell auf fast ein Dutzend heranwächst. Zur Stadt gehören aber nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Einwohner und die Gewerbetreibenden.

„Man muss nicht immer nur auf andere zeigen, so eine Aktion stärkt den Gemeinschaftssinn insgemein“, spricht Manja Rosenbusch über Beweggründe für diese Aktion.

Wohnungsgenossenschaft spendiert stattliche Stechfichte

Die von einer Vermietungsfirma für Arbeitsbühnen spendierte Technik erlaubt es dem Bauhofmitarbeiter Tobias Manegold, Steffi Tippach und Sabrina Fischer (von links), die Baumkugeln und Lichterketten gut an den Weihnachtsbaum aufzuhängen. Am Boden unterstützen Annekatrin Achtert (gelb/ im Urzeigersinn), Karsten Rosenbusch, Nadine Midke, Manja Rosenbusch, Bürgermeister Michael Reinz und Caterina Nolte den Baumputz. Nicht im Bild: Thea Rohfeld, Doreen Mitka, Fritjof Rommeley und Undine Bley. Foto: Norman Meißner

Mit Unterstützung ortsansässiger Forst- und Baubetriebe gelingen vor einer Woche der Transport mit dem Traktor zum und die Aufstellung mit dem Bagger auf dem Marktplatz. „Die Wohnungsgenossenschaft hat dankenswerterweise den Baum gesponsert – er stand in der Goethestraße“, findet Manja Rosenbusch anerkennende Worte für den Spender des stattlichen, auf zwölf Meter gekürzten Jahresendbaumes.

Treffurts Weihnachtstanne, korrekterweise ist es eine blaue Stechfichte, kann sich nun mit Lichtergirlanden, einer Fülle großer, roter sowie weißer Baumkugeln, aber auch mit Adventssternen schmücken.

„Die Sterne wurden von uns aus Holz ausgesägt und geschliffen und von den Steppkes des Kindergarten Werraspatzen bemalt und beklebt“, erzählt Manja Rosenbusch. Das Baumschmuckorganisationsteam, zu dem auch Annekatrin Achtert, Sabrina Fischer, Steffi Tippach, Catarina Nolte, Thea Rohfeld, Nadine Midke, Karsten Rosenbusch sowie Undine Bley und Fritjof Rommeley gehören, bringt aus eigener Tasche gut 500 Euro für die Anschaffungskosten auf.

Die Stadträtin spricht von einer Erstanschaffung, die die Gewerbetreibenden in den Folgejahren ergänzen möchten.

Elf Gewerbetreibende aus Treffurt kaufen im Wert von insgesamt rund 500 Euro Baumschmuck. Manja Rosenbusch macht mit dem Baumschmuck Treffurts Christ-Baum nun konkurrenzfähig. Foto: Norman Meißner

Die Aktion erwärmt das Herz des Bürgermeisters Michael Reinz (parteilos) in besonderem Maße. „Frage nicht, was deine Stadt für dich tun kann – frage, was du für deine Stadt tun kannst“, ändert der Rathauschef einen der berühmtesten Sätze John F. Kennedys ein wenig ab.

Die Stadt Treffurt habe erst rund 4800 Euro ausgegeben, damit auch der neue Stadtteil Ifta in der für die Werrastadt typisch weihnachtlichen Illumination erstrahlen kann. Auch in Treffurts Stadtteilen bescheren Weihnachtsbäume in den Ortszentren dank freiwilligen Engagements heimelige Stimmung.

„In Schnellmannshausen haben sich Kirmesverein und Feuerwehr um einen Baum bemüht, in Großburschla der Traditionsverein, in Falken der Heimatverein, in Ifta der Sport- mit dem Heimatverein“, zollt Michael Reinz Anerkennung.