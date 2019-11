In der Geschwister-Scholl-Schule in Eisenach sind nach einem Wasserschaden in drei Etagen große Trockner aufgestellt worden.

Eisenach. Im Verlaufe des Montag entscheidet sich, wann der Unterricht an der Geschwister-Scholl-Schule in Eisenach fortgesetzt werden kann.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trockner stehen in der Eisenacher Geschwister-Scholl-Schule

Montagnachmittag will die Stadtverwaltung Eisenach bekanntgeben, wann die Geschwister-Scholl-Schule in der Katharinenstraße wieder für den Unterricht genutzt werden kann. Am Montag war der Unterricht nach einem Wasserschaden ausgefallen. Unbekannte haben am Freitag eine Toilette im zweiten Obergeschoss verstopft. Samstagmittag bemerkte ein Lehrer den Schaden durch Zufall – er wollte Material für die Unterrichtsvorbereitung holen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Derweil sind Mitarbeiter der Stadtverwaltung damit beschäftigt, den genauen Schaden zu erfassen und vorübergehende Lösungen zu finden. Das Mauerwerk ist von der zweiten Etage bis in den Keller durchnässt. In diesem Bereich des Schulgebäudes wurde der Strom vorsorglich abgeschaltet. Betroffen ist auch das zweiten Treppenhaus, das bei einem Schulbetrieb als Fluchtweg gebraucht wird. Trockner sind aufgestellt worden. Betroffen sind aber keine Klassenzimmer, sondern Nebenräume wie eine kleine Küche, ein Lager und der Raum der Schulsozialarbeiterin. „Wir sind noch dabei, die Schadenshöhe zu ermitteln. Vorrang hat im Moment zu klären, wie die Schule so schnell wie möglich wieder genutzt werden kann“, sagte Schuldezernent Ingo Wachtmeister (SPD).