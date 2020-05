Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trödelmarkt-Saison in Eisenacher Wandelhalle beginnt

Noch mit ein wenig angezogener Handbremse, zumindest was die Zahl der Händler anging, startete am Wochenende nun auch der Antik- und Trödelmarkt nach der verlängerten Winterpause mit seinen Terminen in der Eisenacher Wandelhalle. Besucher kamen trotz des teilweise regnerischen Wetters reichlich. Sie mussten die am Boden aufgeklebten corona-bedingten Einbahn-Regelungen beim Rundgang achten. Angeboten wurden jede Menge Sachen aus Uromas Zeiten wie Bücher, Porzellan, Ansichtskarten, Münzen und mehr.