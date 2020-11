Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen hat die 100er-Marke überschritten. Derzeit (Stand 2. November, 14.50 Uhr) gibt es 89 Fälle im Wartburgkreis und 18 weitere in der Stadt Eisenach. Im Kreisgebiet sind vor allem diese Orte besonders betroffen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Barchfeld-Immelborn (18 Menschen, darunter neun in einem Seniorenheim), Bad Salzungen (13) und Dermbach (11) betroffen.

Weitere Fälle gibt es im Norden des Kreises, unter anderem auch in Ruhla (6), in der Verwaltungsgemeinschaft Hainich-Werratal, Wutha-Farnroda, Moorgrund und Gerstungen (alle jeweils 5), Werra-Suhl-Tal (4), Hörselberg-Hainich sowie Treffurt und Seebach (jeweils 1).

Allerdings sank der Inzidenzwert sowohl im Kreis als auch in der Stadt unter den ersten festgelegten Grenzwert von 35 Neuinfizierten binnen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner. In der Stadt Eisenach liegt er bei 14,2 und im Kreisgebiet bei 28,6. Die Zahl der an Covid-Sars2 erkrankten Menschen, die in Kliniken intensiv-medizinisch betreut werden müssen, bleibt nach Angaben des Gesundheitsamtes unverändert bei drei (zwei im Klinikum Bad Salzungen, eine Person im St. Georg-Klinikum Eisenach).

Die Gesamtzahl der Infektionen in der Region liegt bei 315. 202 Menschen haben eine Infektion bereits überstanden und gelten als genesen.

