Umwerfende Geschenke

Lauchröden und Dippach sind anders als andere Dörfer. Dort setzt sich als I-Tüpfelchen der fünften Jahreszeit am Rosenmontag ein Faschingsumzug in Bewegung. Das ist mit reichlich Aufwand verbunden, der hoffentlich von vielen Besuchern honoriert wird. Dass der eine oder andere trotz Umzugs an Rosenmontag arbeiten muss, ist freilich nicht von der Hand zu weisen. Es soll auch Leute geben, die mit Fasching nichts anfangen können.

Bei so einem Umzug wird in der Regel allerhand unter das Straßenvolk gebracht (geworfen). Beim Umzug in Treffurt am Sonntag war die Palette der „Wurfgegenstände“ enorm. Natürlich hagelte es jede Menge Süßigkeiten. Jemand muss beim TCV einen guten Draht zum Weihnachtsmann haben, denn reichlich weihnachtlich drapierte Kalorien waren unter den fliegenden Aufmerksamkeiten. Die Treffurter waren jedenfalls gewappnet: Blumen, Zwiebeln, Knoblauch, Lebkuchen, Kuchenhappen, Popcorn, Senf, Riegel aller Art, Seife, jede Menge Taschenrutscher und vieles mehr wurde unter das Volk gebracht. Es flog auch etwas, was man nicht im ersten Moment erkennen konnte, ein kleines in Silberfolie eingewickeltes Etwas. Der Inhalt war überraschend wie schmackhaft: Fettbrot im Miniaturformat.