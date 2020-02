Eisenach. Am Eisenacher Hauptbahnhof haben Unbekannte einen Geldautomaten beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Unbekannte beschädigen Geldautomaten am Eisenacher Hauptbahnhof

Unbekannte haben am Donnerstag in der Zeit von 0 Uhr bis 11.30 Uhr einen Geldausgabeautomat im Hauptbahnhof beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691/261124 entgegengenommen.

