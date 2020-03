Unbekannte zerstören mit schwerem Gerät einen Biberdamm an der Elte bei Oberellen

Ein zerstörter Biberdamm an der Elte zwischen Oberellen und Unterellen erhitzt die Gemüter. Tief ausgefahrene Spuren im Schlamm weisen auf den Einsatz von schwerem Gerät hin. Nach einer Anzeige seitens der Unteren Naturschutzbehörde ermittelt die Polizei gegen Unbekannt .

Über vermeintliche Verursacher kursieren viele Gerüchte. Deshalb sieht sich Thomas Hennicke, Leiter des Bauamts der Gemeinde Gerstungen, zu der Oberellen und Unterellen gehören, veranlasst, einiges klarzustellen.

Der Biber oder möglicherweise auch ein Biberpaar ist im letzten halben Jahr an der Elte ansässig geworden. Die Tiere mögen offenbar, wie sich das Flüsschen in der Aue ausgebreitet hat und von alten knorrigen Weiden und Erlen gesäumt ist. Sie machten mit Bauaktivitäten auf sich aufmerksam. Der Fluss wurde an mehreren Stellen angestaut und mindestens ein Bau wurde angelegt.

Durch die Zerstörung des Damms ist auch der Eingang zum Biberbau trockengelegt worden.

Weil die Landwirtschaft zum Gewässer einen unbewirtschafteten Grünstreifen von mindestens zehn Metern eingerichtet hat, konnten die Baufortschritte mit etwas Abstand vom Ufer gut beobachtet werden. Gleichzeitig war aufgrund des Grünstreifens auch mehr Platz für das Wasser gegeben, das sich über die Ufer ausbreitete. „Die geschaffenen Dämme und neuen Wasserflächen waren sehr beeindruckend für Jung und Alt“, berichtet Thomas Hennicke.

Allerdings drohten nun Ackerflächen zu versumpfen und die Drainagen im Boden zu verschlammen, was für die Grundeigentümer ein dauerhafter Verlust von Ackerboden zur Folge haben könnte. Deshalb suchten Gemeindeverwaltung, Eltetal-Agrar GmbH, Untere Naturschutzbehörde, Gewässerunterhaltungsverband Hörsel/Nesse, ein Thüringer Biberberater und ein Ingenieurbüro für Wasserbau aus Nordhausen nach einer Lösung.

Der Wasserstand sollte durch technische Eingriffe auf ein Maximalmaß begrenzt werden. „Somit hätte man die zu überflutende Fläche begrenzt und dem Biber immer noch ausreichend Wassertiefe in den Staubecken gelassen“, erklärt der Amtsleiter. Der Bau einer Umgehungsgerinne um den Hauptdamm sei aber am Willen der direkten Grundstückseigentümer gescheitert.

Daher wurde ein weiterer Termin vor Ort vereinbart. Am 16. März hatten sich alle Verantwortlichen und Fachleute eingefunden. Sie wollten über eine Dammdrainage sprechen. Aber an der Elte bot sich ihnen laut Hennicke „ein Bild des Schreckens“. Mit schwerer Technik wurde der Hauptdamm zerstört und teilweise beseitigt. Auch der Biber-Bau war nicht mehr bewohnt und der ehemals unter Wasser gelegene Zugang trockengelegt.

Ein solcher Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz kann bis zu 50.000 Euro teuer werden. Möglicherweise passierte die Zerstörung in der Nacht vom 11. zum 12. März.

Wie es anders gehen kann, zeigt ein Beispiel vom Rhädengraben im Gerstunger Ortsteil Untersuhl. Das dortige Kieswerk hat eine Umgehungsrinne an einem Biberdamm bauen lassen. Weitere Biber haben sich an Nebenarmen der Werra angesiedelt.

„Wir sind nicht mehr nur eine Hochburg für Störche, sondern inzwischen auch für Biber“, sagt Gerstungens Bürgermeisterin Sylvia Hartung (parteilos). Sie hofft wie viele andere, dass die Nager von der Elte noch da sind und ihren Bau neu einrichten.

Die Gemeindeverwaltung bittet um Hinweise zur Zerstörung zur per E-Mail an haupt@gerstungen.de oder unter Telefon 036922/2450.