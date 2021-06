Unfall am Kreisel der Eisenacher Stadtautobahn

Am Kreisel Kleiner Hörselberg beim Hellwigsdenkmal fuhr ein Auto geradeaus, was einen Einsatz der Feuerwehr nach sich zog.

Eisenach. Mehrfach in den vergangenen Tagen war die Feuerwehr im Stadtgebiet Eisenach im Einsatz.

Ein brennender Misthaufen auf der Wiese am Parkplatz an der Göbelskuppe hat am Wochenende für einen mittäglichen Feuerwehreinsatz gesorgt, an dem 24 Einsatzkräfte beteiligt waren – unter ihnen Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Eisenach-Mitte sowie der FF Stedtfeld. Mithilfe eines Radladers wurde der Haufen auseinander gezogen, anschließend das Feuer gelöscht. Glutnester wurden im Verlaufe des Nachmittages nachkontrolliert, teilte die Stadtverwaltung mit.

Fünf Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr löschten tags darauf erneut über Mittag ein brennendes Auto. Bei Ankunft der Einsatzkräfte auf dem Parkplatz Hohe Sonne hatten der Motorraum sowie der Innenraum des Fahrzeuges gebrannt. Während der Löscharbeiten war der Parkplatz komplett gesperrt.

Zu einem Autounfall im Kreisverkehr „Kleiner Hörselberg“ an der Stadtautobahn war es am Sonntag gekommen. Vier Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr mussten gegen 14.50 Uhr ausrücken. Der Mercedes war über den Kreisel gefahren und auf der anderen Seite zum Stehen gekommen. Die Ölwanne des Autos wurde dabei so beschädigt, dass Öl ausgelaufen war und sich über den Kreisel verteilt hatte. Die Einsatzkräfte reinigten Fahrbahn und Seitenstreifen und räumten Fahrzeugteile von der Straße.