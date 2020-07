Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ungehaltene Frauen und die Impro-Show

„Es lechzen doch alle danach endlich wieder mal ein Stück Kultur live und direkt zu erleben“, weiß Brauerei-Chef Lutz Hoch. Und so hat er quasi im Eigeninteresse natürlich sofort zugestimmt, als das TAM fragte. Natürlich können die Künstlerinnen und Künstler des Eisenacher Theaters am Markt (ATM) für zwei Abende den Brauereihof nutzen, eine Bühne bauen und eine eingeschränkte Zahl an Besuchern für wunderschöne Theaterabende empfangen.

Im Brauereihof ist Platz. 70 Gäste können mit dabei sein, wenn sich am an den Abenden von 10 und 11. Juli der imaginäre Vorhang hebt. Jeweils um 19.30 Uhr geht es los (Einlass: ab 18 Uhr). Gespielt wird am Freitag, 10. Juli das Stück „Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen“ und am Samstag, 11. Juli, folgt eine Sonderausgabe von „Improsant – Die Impro-Show“.

„Wir freuen uns schon riesig darauf, endlich wieder vor Publikum auftreten zu können!“, schwärmt Vorstandsmitglied und Spielerin Diana Schiffer. Die letzte Aufführung im Theater am Markt liegt Corona-bedingt über zwei Monate zurück, seitdem blieben die Stühle im TAM leer. Die Idee der Open-Air-Aufführungen hatten die Tamaten schon früh, mit der offiziellen Absage des Sommertheaters. „Wir haben immer gesagt, sobald es wieder erlaubt ist, spielen wir.“, erinnert sich Geschäftsführerin Theresa Frey. Nun machen die Lockerungen es möglich.

Der Spielort war schnell gefunden, schließlich unterstützt Brauerei-Chef Hoch das TAM schon seit einigen Jahren, ist beim Sommertheater immer als Helfer und Caterer mit dabei. Auch er hatte ja Corona-bedingt das Brauereifest absagen müssen. Was übrigens zur Folge hat, dass die Majestäten Hopfenkönigin und –prinzessin Wilhelmine Gärtner und Lisa-Marie noch ein weiteres Jahr im Amt bleiben.

Natürlich werden bei den beiden Aufführungen die gängigen Hygiene-Beschränkungen eingehalten. Der Mindestabstand von 1,50 Meter gilt sowohl für die Schauspieler/innen, als auch für das Publikum und alle Gäste müssen Ihre Namen, Adressen und Telefonnummern an der Kasse angeben. Zudem sind die Plätze limitiert.

Das Stück „Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen“ basiert auf den Reden, die namhafte Schriftstellerin Christine Brückner 14 Frauen literarisch in den Mund legte. Sechs dieser Frauen und damit sechs dieser Reden sind in Auszügen die Basis des Theaterstücks. Während Brückner jeweils eine Frau ihre Rede halten ließ, bedient sich diese Inszenierung eines intelligenten und spannenden Kniffs, um diese Reden im Theater ihre Wirkung entfalten zu lassen. Bei einem Kaffeekränzchen kommen so Frauen aus unterschiedliche Epochen mit unterschiedlichen Erfahrungen „ins Gespräch“.

Die Impro-Show gehört zu den Klassikern des TAM, hat aber diesmal eine Besonderheit: Die Band „Herbi & Friends“ wird für Live-Musik sorgen und mit den Tamaten improvisieren.

Karten kosten jeweils 15 Euro und können verbindlich reserviert werden auf der Homepage des Theater am Markt www.theaterammarkt.de oder telefonisch unter: 03691 – 740 94 70.