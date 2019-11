Unterricht in der Eisenacher Scholl-Schule ab Mittwoch

„Es war uns eine Freude, im sanierten Gebäude zu unterrichten und jetzt so etwas“. Schulleiterin Ilona Langert findet keine Worte für den Vandalismus in der Geschwister-Scholl-Schule in der Eisenacher Katharinenstraße. Irgendwann am Freitag muss jemand eine Jungen-Toilette im zweiten Obergeschoss verstopft haben. Über die genauen Umstände halten sich alle bedeckt, um die Ermittlungen der Polizei nicht zu gefährden.

Das Wasser ist bis in den Keller gelaufen

Das Wasser aus dem Spülkasten ist übergelaufen und zwar so lange, bis Samstagmittag zufällig ein Lehrer das Schulgebäude betreten hat, der Materialien als Vorbereitung auf seinen Werkunterricht holen wollte. Er bemerkte, dass etwas nicht in Ordnung ist, benachrichtige Hausmeister und Schulleiterin. So konnte noch Schlimmeres verhindert werden. Aber das Wasser hat über mehrere Stunden die Bausubstanz vom zweiten Obergeschoss bis hinunter in den Keller durchnässt.

Auf dem Lageplan ist der Sanitärraum zu sehen, in dem eine Toilette verstopft worden ist. Foto: Birgit Schellbach

„Sicherheitshalber ist der Strom abgeschaltet worden“, erklärte Christian Bätzel vom Sachgebiet Hochbau der Stadtverwaltung. So blieb es am Montag in diesem Teil des Gebäudes dunkel. Betroffen war eines der beiden Treppenhäuser, das bei Schulbetrieb als zweiter Rettungsweg dient. Noch am Sonntag hatte die Schulleitung entschieden, dass am Montag kein Unterricht stattfindet und die 258 Regelschüler und ihre Eltern per Internet informiert. Am Morgen standen nur wenige Schüler vor der Tür, die es nicht mitbekommen hatten. Die Lehrer waren vor Ort, ein Sportlehrer wartete an der Turnhalle in der Stedtfelder Straße für den Fall, dass Schüler dorthin zum Sportunterricht gekommen wären.

„Die Information hat gut geklappt“, schätzte die Schulleiterin ein. Einige wenige Eltern hatten sich außerdem telefonisch rückversichert. Gemeinsam mit der Stadt, die der Schulträger ist, sollte am Montag ein Brief an die Eltern verfasst werden mit Informationen, wie es weitergeht. So wird für Schüler der 5. und 6. Klassen am Dienstag von 7.50 bis 12.20 Uhr ein Betreuungsdienst eingerichtet. Dieser gilt aber nur für die besagten Klassenstufen und ohne Mittagessen.

Beamte der Feuerwehr waren am Montag vor Ort, um die Wasserschäden zu begutachten. Foto: Birgit Schellbach

Genaue Schadenshöhewird noch ermittelt

Wie sehr die Bausubstanz der Geschwister-Scholl-Schule geschädigt ist, kann noch nicht genau gesagt werden. Erste Handwerker waren am Montag vor Ort. Auch Feuerwehr und Bauordnungsamt sind hinzugezogen worden. Große Trockner stehen auf allen Etagen. Dunkle Wasserflecken sind zu sehen, Tapeten haben sich gelöst, Parkettboden hat sich gehoben. Dabei ist die Schule erst kürzlich malermäßig instandgesetzt worden. Auch neue Fenster wurden eingebaut und Fußböden saniert. In dem vom Wasserschaden betroffenen Teil des Schulhauses muss jetzt wieder von vorn angefangen werden. Klassenzimmer sind aber nicht in Mitleidenschaft gezogen, sondern Vorbereitungsräume, Lager, eine kleine Küche und das Büro der Schulsozialarbeiterin.

„Unser Ziel ist, die Schule so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen“, sagte Schuldezernent Ingo Wachtmeister (SPD). Ein Elektriker wird am Dienstag eine provisorische Stromleitung verlegen. Außerdem werden mobile Toilettenhäuschen im Schulhof aufgebaut. Die Stadtverwaltung geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der Unterricht ab Mittwoch wieder regulär stattfindet.