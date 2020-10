Verzicht auf Halloweentouren im Wartburgkreis

Das Gesundheitsamt des Wartburgkreises appelliert an die Familien, in diesem Jahr auf Halloween-Umzüge zu verzichten. Aktuell verzeichne der Landkreis steigende Zahlen an Coronainfektionen. So gebe es derzeit mehr als 300 Personen, die sich aktuell in Quarantäne befänden, so das Gesundheitsamt in einer Mitteilung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Wenn Kinder am Halloween-Abend an den Türen klingeln, sei ihnen nicht bekannt, ob die Personen, die dort wohnen, unter Quarantäne stünden oder gar positiv seien. Für das Gesundheitsamt wären Kontaktnachverfolgungen in so einem Fall nicht möglich. Dabei sei es wichtig, besonders gefährdete Personen, wie Risikopatienten aber auch eigene Großeltern vor der Ansteckungsgefahr zu schützen.